Анкалаев: путь продолжается, всё только начинается

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев опубликовал пост в социальных сетях после поражения в реванше с бразильцем Алексом Перейрой, состоявшемся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Путь продолжается, всё только начинается», — написал Анкалаев в социальных сетях.

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. В марте 2024 года на турнире UFC 313 стал чемпионом организации в полутяжёлом весе, победив единогласным решением бразильца Алекса Перейру.

