Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анкалаев: путь продолжается, всё только начинается

Анкалаев: путь продолжается, всё только начинается
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев опубликовал пост в социальных сетях после поражения в реванше с бразильцем Алексом Перейрой, состоявшемся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Путь продолжается, всё только начинается», — написал Анкалаев в социальных сетях.

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. В марте 2024 года на турнире UFC 313 стал чемпионом организации в полутяжёлом весе, победив единогласным решением бразильца Алекса Перейру.

Материалы по теме
Перейра прокомментировал слухи о травме Анкалаева перед реваншем

Перейра вернулся в шиномонтаж после победы над Анкалаевым

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android