Инсайдер: Муслим Салихов выступит на турнире UFC 9 ноября, есть соперник

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Муслим Салихов выступит на турнире организации, который состоится 9 ноября в Лас-Вегасе (США), сообщает обозреватель Майк Бон.

Соперником Салихова станет серб Урош Медич.

Муслиму Салихову 41 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, с 2017-го выступает в UFC.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ABC 9 в июле, Салихов нокаутировал бразильца Карлоса Леала. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира девять побед и четыре поражения.

