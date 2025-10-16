Скидки
«Я бил по рёбрам». Перейра поставил под сомнение травму Анкалаева перед их реваншем

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра поставил под сомнение травму Магомеда Анкалаева, полученную, по словам команды россиянина, перед их реваншем на UFC 320.

«Он почувствовал эти удары локтями. Можно предположить, что он был потрясён, потому что эти удары проходили. Первый удар, кажется, задел его ухо, я видел кровь. Оно покраснело и начало кровоточить, после чего он перекрылся блоком.

Я попал несколькими ударами локтем в область рёбер прежде, чем он сдался. Я попадал по рёбрам, вы могли увидеть это. Потом я начал добивать, менял углы [атаки], чтобы понять, куда я могу ударить его. Парень принял 30 ударов локтем, а затем встал, будто ничего не произошло. Это было странно», — сказал Перейра в подкасте Podcast Connect Cast.

