Чимаев и Царукян вошли в топ-3 самых тестируемых бойцов UFC в 2025 году

Российские бойцы Хамзат Чимаев и Арман Царукян вошли в топ-3 самых тестируемых спортсменов UFC по состоянию на октябрь 2025 года, сообщает ресурс MMA UNCENSORED в социальных сетях.
Ниже приведён список самых тестируемых на допинг бойцов UFC:
Мераб Двалишвили (Грузия) – 10;
Арман Царукян (Россия) – 9;
Хамзат Чимаев (ОАЭ) – 8;
Азамат Бекоев (Россия) – 7;
Ислам Махачев (Россия) – 7;
Анджела Хилл (США) – 7;
Келвин Каттар (США) – 7;
Алекс Мороно (США) – 6;
Александр Перес (США) – 6;
Брендсон Рибейро (Бразилия) – 6;
Кори Сэндхаген (США) – 6;
Деррик Льюис (США) – 6.
