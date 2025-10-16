Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чимаев и Царукян вошли в топ-3 самых тестируемых бойцов UFC в 2025 году

Российские бойцы Хамзат Чимаев и Арман Царукян вошли в топ-3 самых тестируемых спортсменов UFC по состоянию на октябрь 2025 года, сообщает ресурс MMA UNCENSORED в социальных сетях.

Ниже приведён список самых тестируемых на допинг бойцов UFC:

Мераб Двалишвили (Грузия) – 10;

Арман Царукян (Россия) – 9;

Хамзат Чимаев (ОАЭ) – 8;

Азамат Бекоев (Россия) – 7;

Ислам Махачев (Россия) – 7;

Анджела Хилл (США) – 7;

Келвин Каттар (США) – 7;

Алекс Мороно (США) – 6;

Александр Перес (США) – 6;

Брендсон Рибейро (Бразилия) – 6;

Кори Сэндхаген (США) – 6;

Деррик Льюис (США) – 6.

