Ирина Алексеева прокомментировала увольнение из UFC

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала новость об увольнении из престижнейшей организации мира.

«Насколько согласна с таким решением? Моего согласия тут не требуется, это решение лиги. Если они так посчитали, то я их прекрасно понимаю. Тем более у меня серия из трёх поражений. Если бы у меня была статистика 2–2 или 3–1, то было бы обидно, если бы меня уволили. А здесь, в принципе, понятно. Даже считаю, что объективно. Я бы тоже уволила. Где‑то внутри надеялась, что дадут шанс», — приводит слова Алексеевой «Матч ТВ».

В последнем бою на UFC Fight Night 261 в октябре Алексеева уступила удушающим приёмом бразильянке Беатрис Меските.

