Хамзат Чимаев оценил уровень борьбы Армана Царукяна

Хамзат Чимаев оценил уровень борьбы Армана Царукяна
Чемпион UFC Хамзат Чимаев высказался о навыках борьбы российского бойца лёгкого веса (до 70 кг) Армана Царукяна.

«Очень хороший уровень. Можно сказать, один из лучших борцов для своего веса. Потому что я видел, как он борется с ребятами своего веса… Арман очень высокого уровня борец.

Я больше Армана на 25 кг вешу, поэтому чуть труднее ему бывает со мной бороться (улыбается). Я не пытаюсь на него весом давить, пытаюсь на технику с ним поработать», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Асланбека Бадаева.

Ранее Чимаев поделился ожиданиями от боя Царукян — Хукер.

