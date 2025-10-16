«Это не так интересно». Александр Волков объяснил, почему Немкова не подписали в UFC

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Александр Волков высказался о несостоявшихся переговорах между руководством организации и соотечественником Вадимом Немковым.

«Если мы втроём будем конкурировать за чемпионский пояс – это не так интересно, как с бойцами из разных стран. Независимо от России, Монголии или Африки. Самобытный боец всегда интересен. Когда трое одинаковых спортсменов из одной страны, а других меньше, это уже не так завлекательно для UFC или зрителей. Выгоднее иметь одного-двух бойцов из одного региона, которые будут бороться за пояс», — приводит слова Волкова издание MMA.Metaratings.ru.