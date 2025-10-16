«С пушкой ходил, думал, я на него нападу». Чимаев рассказал о конфликте со Стриклендом

Чемпион UFC Хамзат Чимаев рассказал о конфликте с бывшим обладателем титула американцем Шоном Стриклендом.

«Я не знаю, если честно. Он зацепился за меня… Раньше, когда в зале были, вроде нормально со мной общался. Ну один раз я на него чуть-чуть наехал, второй день с пушкой ходил, думал, я на него нападу.

В чём причина? У нас группа была [в социальных сетях], дагестанские ребята тоже были… Какой-то боец был, похож на чеченца, он написал: «Думал, что все чеченцы сильные». И я в группе написал: «Американская курица, я сейчас тебя побью». И он потом меня неправильно понял. Вот такая ситуация получилась», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Асланбека Бадаева.