Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«С пушкой ходил, думал, я на него нападу». Чимаев рассказал о конфликте со Стриклендом

«С пушкой ходил, думал, я на него нападу». Чимаев рассказал о конфликте со Стриклендом
Комментарии

Чемпион UFC Хамзат Чимаев рассказал о конфликте с бывшим обладателем титула американцем Шоном Стриклендом.

«Я не знаю, если честно. Он зацепился за меня… Раньше, когда в зале были, вроде нормально со мной общался. Ну один раз я на него чуть-чуть наехал, второй день с пушкой ходил, думал, я на него нападу.

В чём причина? У нас группа была [в социальных сетях], дагестанские ребята тоже были… Какой-то боец был, похож на чеченца, он написал: «Думал, что все чеченцы сильные». И я в группе написал: «Американская курица, я сейчас тебя побью». И он потом меня неправильно понял. Вот такая ситуация получилась», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Асланбека Бадаева.

Материалы по теме
«Как китаец может сказать, что я не россиянин?» Чимаев ответил Яну на слова о гражданстве
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android