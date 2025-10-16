Скидки
«Мою семью называли обезьянами». Стерлинг рассказал о травле после победы над Петром Яном

«Мою семью называли обезьянами». Стерлинг рассказал о травле после победы над Петром Яном
Бывший чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг рассказал о травле в социальных сетях после победы в первом бою с россиянином Петром Яном.

Напомним, поединок бойцов состоялся в марте 2021 года на турнире UFC 259 и завершился поражением Яна дисквалификацией. Россиянин лишился титула в легчайшем весе (до 61 кг).

«Просто представьте, что бы я ни публиковал, это делали мои друзья и семья, им просто писали в личных сообщениях, называли обезьянами и безостановочно слали эмодзи клоуна. Полтора года на моей странице были эмодзи клоунов. Многие люди пытались убедить держаться меня подальше от социальных сетей», — сказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.

