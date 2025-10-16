Масвидаль отсудил $ 5,3 млн у организатора его боя с Нейтом Диазом

Бывший претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль выиграл иск у компании Fanmio, Inc., являвшейся организатором его боксёрского поединка с соотечественником Нейтом Диазом, который состоялся в июле 2024 года, сообщает MMA Fighting.

Согласно судебным документам, Масвидаль должен был получить гарантированный гонорар за выступление в размере $ 6 млн, однако получил $ 1,15 млн.

Во вторник, 13 октября, окружной суд Майами вынес решение в пользу Масвидаля, обязав Fanmio, Inc. выплатить американцу $ 5,31 млн, куда также вошли проценты по неуплате и судебные издержки.

