Аналитик UFC: не вижу, что может сделать Ян, чтобы остановить Двалишвили

Бывший боец UFC, а ныне аналитик, американец Дин Томас прокомментировал организацию поединка за титул в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Мераб Двалишвили это совершенно другой уровень. Не знаю, кто способен его сейчас победить. Пётр Ян – отличный боец, он многое умеет, и он очень хорош в том, что делает. Но я не вижу, что он может сделать, чтобы остановить Мераба. Каждый пытался остановить тейкдауны. Но вас бьют, а когда вы пытаетесь ответить, сбивают с ног», — приводит слова Томаса издание MMAJunkie.