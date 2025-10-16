Скидки
Бокс/ММА

«Удивлён особо не был». Чимаев прокомментировал поражение Анкалаева на UFC 320



Чемпион UFC Хамзат Чимаев прокомментировал поражение россиянина Магомеда Анкалаева в реванше с бразильцем Алексом Перерой, состоявшемся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«Удивлён особо не был, потому что парень [Перейра] бьющий. Я всегда знал, что он может попасть хорошо, и, если попадёт хорошо, не только у Анкалаева, у каждого бойца звёзды полетят. И поэтому было ожидание, что он может попасть, ожидание, что Анкалаев, как и первый бой, мог выиграть. Не был уверен, что тот или тот выиграет. Когда человек — хороший панчер, то всегда шансы 50 на 50», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Асланбека Бадаева.

Хамзат Чимаев оценил шансы Царукяна в бою с Топурией
