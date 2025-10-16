Мурат Гассиев сразится за титул WBA в супертяжёлом весе 12 декабря в Дубае

Международная боксёрская ассоциация (IBA) анонсировала шоу, которое состоится 12 декабря в Дубае (ОАЭ).

В главном бою регулярный чемпион WBA в супертяжёлом весе болгарин Кубрат Пулев (32-3, 14 KO) встретится с россиянином Муратом Гассиевым (32-2, 25 KO).

Мурату Гассиеву 32 года. Уроженец Владикавказа дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году, в декабре 2016-го стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева, в 2018-м – объединённым чемпионом. С 2020 года выступает в супертяжёлом весе.

Карьера Гассиева – американские горки. От Усика до Юнгквиста