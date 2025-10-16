Гассиев прокомментировал анонс чемпионского боя с Кубратом Пулевым

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев прокомментировал анонс поединка за регулярный титул WBA в супертяжёлом дивизионе с болгарином Кубратом Пулевым, который состоится 12 декабря в Дубае (ОАЭ).

«Кубрат Пулев – жёсткий, опытный соперник, но я был рождён для этого момента. Верю, что в силах нокаутировать любого супертяжеловеса на планете, привезу в Дубай жару. Это будет исторический вечер для меня, буду очень горд тем, что верну титул WBA в Россию», — приводит слова Гассиева пресс-служба Международной боксёрской ассоциации (IBA).

