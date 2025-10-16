Яна Сантос отреагировала на исключение Ирины Алексеевой из ростера UFC

Российский боец UFC Яна Сантос (Куницкая) отреагировала на исключение соотечественницы Ирины Алексеевой из ростера UFC.

«Как можно провалить взвешивание, проигрывать 90% времени в поединках и при этом попадаться на допинге. И это всего за четыре выступления?» — написала Сантос на своей странице в социальных сетях, комментируя новость об Алексеевой.

В последнем бою Алексеева встречалась с представительницей Бразилии Беатрис Меските. Бой проходил на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и завершился в пользу бразильянки во втором раунде. Победу она добыла удушающим приёмом. Всего на счету Алексеевой в ММА пять побед и четыре поражения.

Мигрант извинился перед Ириной Алексеевой: