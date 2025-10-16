Инсайдер назвал соперника россиянина Изагахмаева по дебютному поединку в UFC и дату боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сайгид Изагахмаев в следующем поединке встретится с представителем Дании Николасом Далби. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный обозреватель и инсайдер Майк Бон. По сведениям источника, спортсмены сразятся 22 ноября на турнире UFC в Катаре.

Изагахмаев дебютировал в ММА в 2013 году. С тех пор спортсмен провёл 24 поединка, одержав в них 22 победы — четыре нокаутом, 12 приёмами и шесть решением судей, потерпел всего два поражения. Свой последний бой по правилам ММА он провёл в ноябре 2022 года на турнире ONE 163, где в первом раунде нокаутировал опытного японского бойца Синью Аоки.

