Чемпион UFC Хамзат Чимаев ответил на вопрос по поводу самого тяжёлого момента в карьере

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев ответил на вопрос по поводу самого тяжёлого момента в карьере.

«Самое тяжёлое в спорте – травма и болезни, которые у меня были. Может, без этого я не был бы чемпионом. А, может, был бы раньше чемпионом. Были тяжёлые моменты из-за болезней и травм, хотел завершить карьеру. Много раз было такое. Так получилось, что старший брат, дорогой Рамзан Ахматович [Кадыров], всегда поддерживал. Говорил, что стану чемпионом», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

В общей сложности на счету Чимаева в ММА 15 боёв, в каждом из которых он побеждал.

Тренировка Хамзата Чимаева по ударной технике: