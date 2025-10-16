«Гигант». Пётр Ян встретился с Исламом Махачевым

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) третий номер рейтинга легчайшего веса UFC Пётр Ян встретился с соотечественником Исламом Махачевым. Соответствующим фото Ян поделился на своей странице в социальных сетях.

«Гигант», – подписал фотографию Пётр.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Напомним, в середине мая 2025 года президент UFC Дана Уайт сообщил, что Махачев освободил пояс чемпиона UFC в лёгком весе и перешёл в полусредний дивизион. 15 ноября россиянин сразится с чемпионом промоушена в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Спортсмены встретятся в рамках турнира UFC 322, который пройдёт в Нью-Йорке (США).

