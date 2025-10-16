Коронер назвала причину смерти легендарного боксёра Рикки Хаттона

Бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон умер в результате суицида. Об этом заявила старший коронер Элисон Матч, добавив, что это предварительная версия.

Напомним, менеджер Хаттона, Пол Спик, ранее говорил, что обнаружил своего клиента без признаков жизни утром 14 сентября в его доме в Хайде, Большой Манчестер.

«Предварительной причиной является смерть через повешение», — приводит слова коронера Reuters.

Боксёр ранее открыто говорил о борьбе с депрессией. В 2016 году он признался BBC, что несколько раз пытался покончить с собой.

Напомним, Хаттон скончался 14 сентября 2025 года в возрасте 46 лет.

Рикки — бывший чемпион мира в первой полусредней по версии IBF (2005 и 2007), WBA, (2005), IBO (2007), полусредней по версии WBA, (2006), IBO (2009). Последний поединок он провёл 24 ноября 2012 года с Вячеславом Сенченко, уступив нокаутом.

Хаттон опубликовал видео своей подготовки к бою против Барреры: