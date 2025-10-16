Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Коронер назвала причину смерти легендарного боксёра Рикки Хаттона

Коронер назвала причину смерти легендарного боксёра Рикки Хаттона
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон умер в результате суицида. Об этом заявила старший коронер Элисон Матч, добавив, что это предварительная версия.

Напомним, менеджер Хаттона, Пол Спик, ранее говорил, что обнаружил своего клиента без признаков жизни утром 14 сентября в его доме в Хайде, Большой Манчестер.

«Предварительной причиной является смерть через повешение», — приводит слова коронера Reuters.

Боксёр ранее открыто говорил о борьбе с депрессией. В 2016 году он признался BBC, что несколько раз пытался покончить с собой.

Напомним, Хаттон скончался 14 сентября 2025 года в возрасте 46 лет.

Рикки — бывший чемпион мира в первой полусредней по версии IBF (2005 и 2007), WBA, (2005), IBO (2007), полусредней по версии WBA, (2006), IBO (2009). Последний поединок он провёл 24 ноября 2012 года с Вячеславом Сенченко, уступив нокаутом.

Материалы по теме
Почему так рано? Легендарный боксёр Рикки Хаттон умер в 46 лет
Почему так рано? Легендарный боксёр Рикки Хаттон умер в 46 лет

Хаттон опубликовал видео своей подготовки к бою против Барреры:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android