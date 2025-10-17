Скидки
Дана Уайт ответил на вопрос о возможном участии Макгрегора на турнире UFC в Белом доме

Дана Уайт ответил на вопрос о возможном участии Макгрегора на турнире UFC в Белом доме
Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу возможного участия ирландца Конора Макгрегора в турнире промоушена в Белом доме. В начале октября стало известно, что Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. У Уайта поинтересовались, не станет ли это препятствием для выступления ирландца.

«Мы не будем рассматривать кард турнира до февраля. Что касается того, будет ли Конор доступен или нет, вам лучше поговорить с Джеффом Новицки (вице-президентом UFC по вопросам здоровья и безопасности спортсменов. — Прим. «Чемпионата»)», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что турнир UFC в Белом доме должен пройти 14 июня 2026 года. Дисквалификация Макгрегора заканчивается в марте 2026-го.

Конор Макгрегор отрабатывает ударную технику:

