Умар Нурмагомедов: титул UFC или реванш с Двалишвили? Возможно, мести я хочу больше

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов рассказал о планах на следующий поединок и желании провести реванш с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.

По словам Умара, он не собирается ждать идеального момента и планирует вернуться в октагон уже в январе или феврале — до начала Рамадана. При этом он готов сразиться с любым соперником, которого предложит UFC.

«Если выбирать между поясом и реваншем с Двалишвили — возможно, мести я хочу даже больше. Посмотрим, может, Мераб возьмёт паузу после поединка с Яном — это ведь его четвёртый бой за год. Но я хочу драться в январе или феврале, не хочу ждать никого. Всё будет зависеть от решения UFC», — приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie.

Ранее Двалишвили заявлял, что «уничтожит» Нурмагомедова, если они вновь встретятся в октагоне. Их поединок состоялся на турнире UFC 311. Умар проиграл единогласным решением судей.

