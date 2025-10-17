Дана Уайт рассказал, что делает UFC великим, поставив в пример Хабиба Нурмагомедова

Президент промоушена UFC Дана Уайт высказался о том, что делает лигу великой, поставив в качестве примера российского экс-чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«За определённые вещи штрафовать в лиге никогда не будут. Я имею в виду, что ребята в UFC большую часть времени говорят обо мне гадости.

Кем бы вы ни были и откуда бы вы ни были, именно это я и продаю. Взгляните на Хабиба, на его преданность делу, на его отца, который его вдохновил, — у каждого есть своя замечательная история. Спорт становится великим, когда вы умеете рассказывать эти истории», — сказал Дана Уайт во время выступления на Joy Forum.