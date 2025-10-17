Умар Нурмагомедов: очень тяжело сравниться с Хабибом

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказался о сравнении со своим двоюродным братом Хабибом Нурмагомедовым.

«Очень тяжело сравниться с Хабибом. Нам, спортсменам, товарищам по команде, семье — мне и Усману Нурмагомедову — очень сложно показывать такие ​​же выступления. Хабиб другой, он как зверь. Не знаю откуда, но у него такая мощь. Все думают, что мы будем драться и покажем такие же выступления, но так бывает не всегда», — приводит слова Умара Нурмагомедова MMAJunkie.

Свой предыдущий поединок Нурмагомедов провёл в статусе претендента на чемпионское звание против действующего обладателя пояса UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили из Грузии в январе 2025 года. Бой закончился победой Двалишвили единогласным решением судей.

Россиянин проведёт следующий поединок против американца Марио Баутисты 25 октября 2025 года.