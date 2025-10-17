Скидки
Чемпион UFC Алекс Перейра раскрыл, в какой спорт перейдёт после ухода из ММА

Чемпион UFC Алекс Перейра раскрыл, в какой спорт перейдёт после ухода из ММА
Чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории бразилец Алекс Перейра подтвердил, что после завершения карьеры в смешанных единоборствах планирует перейти в бокс. В настоящий момент Перейре 38 лет.

«Я точно собираюсь боксировать. Я ясно дал понять, что хочу драться в боксе. Когда я начинал с кикбоксинга, многие в меня не верили. В ММА — та же история. В боксе будут говорить то же самое. Я к этому привык. Мне всё равно. Просто хочу выходить и драться. Это не только ради денег. Мне нравится вызов. Я хочу быть лучшим», — сказал Перейра на канале Podcast Connect Cast в YouTube.

Главные спортивные новости дня:

