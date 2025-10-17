Чемпион UFC Илия Топурия: хочу провести бой с Исламом Махачевым в Белом доме

Грузинский боец смешанных единоборств чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия ответил на вопрос по поводу своего недавнего сообщения, в котором упоминал возможность выступления на турнире промоушена в Белом доме. По его словам, он хотел бы сразиться там с Исламом Махачевым, если тот одержит победу в поединке с Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.

«Хочу провести поединок с Исламом Махачевым в Белом доме. Это будет один из крупнейших боёв в истории UFC. Никто ещё не сражался за третий титул. Ислам доминирующим образом завершил выступление в лёгком весе. Теперь он сменил дивизион, так что, думаю, это будет большой и увлекательный бой», — приводит слова Топурии портал MMA Pros Pick в социальных сетях со ссылкой на его беседу с журналистом Георгием Кокиашвили.

