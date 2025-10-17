Умар Нурмагомедов рассказал о своём отношении к первому поражению в карьере

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказался о своём отношении к первому поражению в карьере.

«Знаешь, не произошло ничего нереального, правильно? Такое бывает в спорте. Мы приняли это с поднятой головой, смотрим только вперёд. Мы вернёмся сильнее», – приводит слова Умара Нурмагомедова MMAJunkie.

Свой предыдущий поединок Нурмагомедов провёл в статусе претендента на чемпионское звание против действующего обладателя пояса UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили из Грузии в январе 2025 года. Бой закончился победой Двалишвили единогласным решением судей. Это поражение стало первым в карьере Умара.

Россиянин проведёт следующий поединок против американца Марио Баутисты 25 октября 2025 года.