Умар Нурмагомедов высказался о предстоящем бое с Марио Баутистой на UFC 321

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов рассказал о предстоящем поединке с американцем Марио Баутистой. Спортсмены сразятся 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Думаю, что он очень хорош. У него серия из восьми побед в UFC, это отличный результат. Когда я смотрел его бои, всегда думал, что, возможно, мы с ним сразимся», – приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie.

В общей сложности Нурмагомедов к настоящему моменту провёл 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 18 побед и потерпел одно поражение. На счету Баутисты 18 боёв, где он добыл 16 побед и потерпел два поражения.

