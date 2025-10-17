Скидки
Секундант Анкалаева подтвердил, что Магомед получил травму ребра перед боем с Перейрой

Секундант Анкалаева подтвердил, что Магомед получил травму ребра перед боем с Перейрой
Комментарии

Рамазан Эмеев, секундант Магомеда Анкалаева, подтвердил, что россиянин получил травму ребра перед титульным поединком с Алексом Перейрой.

«Он получил травму во время спаррингов – когда ещё здесь был, в Махачкале. Разные пары к нему приходили – тайцы, борцы разные. И в одном из спаррингов, видимо, наколенники не были надеты. Видимо, он коленом удар пропустил. Меня-то в тот день не было, но рассказали, что он колено пропустил.

Он в спарринге всё до конца сделал, но ребро такая вещь, что один неудобный удар – и может оно хрустнуть. Трещину ребра он получил. Это случилось где-то за полтора месяца до боя», — сказал Эмеев в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Новости. Бокс/ММА
