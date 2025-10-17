Скидки
Хамзат Чимаев ответил на вопрос про самого тяжёлого соперника в карьере

Хамзат Чимаев ответил на вопрос про самого тяжёлого соперника в карьере
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев ответил на вопрос относительно самого тяжёлого соперника в карьере.

«Кто был самым тяжёлым из соперников? Наверное, я сам себе самый тяжёлый соперник. В некоторых моментах своей карьеры я перестал слушаться тренеров. И некоторые тренеры против меня пошли. Вот этот момент был самым тяжёлым. Много бардака было в моей жизни. Когда был бой с Камару Усманом, я переехал, команды не было, я собирал её. Много чего в жизни поменялось. Некоторые люди предали меня в определённых моментах. Поэтому была каша в голове», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

Комментарии
