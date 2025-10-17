Скидки
Денис Тюлюлин: кула́чка – опасная дисциплина? Жить вообще опасно

Денис Тюлюлин: кула́чка – опасная дисциплина? Жить вообще опасно
Экс-боец UFC Денис Тюлюлин ответил на вопрос по поводу своего решения выступать в кулачных поединках. 31 октября спортсмен дебютирует на турнире на голых кулаках в Москве. Бой состоится в рамках соревнований IBA Bare Knuckle II и станет одним из главных событий мероприятия. Противостоять россиянину будет представитель Узбекистана, чемпион лиги «ММА-Серия» Бобур Курбонов.

«Кула́чка – опасная дисциплина? Жить вообще опасно. Понимаю, риски есть. Поэтому сильно не переживаю. Будь как будет. Бог рассудит», – сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Денис Тюлюлин показал содержимое сумки бойца UFC:

