Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Африка 3. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тюлюлин: в России намного лучше, чем в США. Москва — лучший город

Тюлюлин: в России намного лучше, чем в США. Москва — лучший город
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший боец UFC Денис Тюлюлин рассказал о жизни и тренировках в США и России. По словам спортсмена, в Российской Федерации ему намного лучше.

«У меня никаких вопросов особенных в этом плане не было. Я там только бываю, не живу. Живу всегда в Москве, в России. Считаю, что это самый лучший город. Разница менталитетов есть. Но насколько сильно она бросается в глаза, я не знаю. Мне нормально, со мной не было каких-то инцидентов. В зале всё было нормально, негативных слов в свой адрес я не слышал. В Америке больше всего скучал по своим друзьям и близким. И жизни здесь. В России намного лучше. Есть все условия для тренировок и развития», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
«В США народ нам близок, а в Европе люди не те». Откровенная беседа с Тюлюлиным
Эксклюзив
«В США народ нам близок, а в Европе люди не те». Откровенная беседа с Тюлюлиным

Джикия записал видеообращение для Тюлюлина:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android