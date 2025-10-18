Тюлюлин: в России намного лучше, чем в США. Москва — лучший город

Бывший боец UFC Денис Тюлюлин рассказал о жизни и тренировках в США и России. По словам спортсмена, в Российской Федерации ему намного лучше.

«У меня никаких вопросов особенных в этом плане не было. Я там только бываю, не живу. Живу всегда в Москве, в России. Считаю, что это самый лучший город. Разница менталитетов есть. Но насколько сильно она бросается в глаза, я не знаю. Мне нормально, со мной не было каких-то инцидентов. В зале всё было нормально, негативных слов в свой адрес я не слышал. В Америке больше всего скучал по своим друзьям и близким. И жизни здесь. В России намного лучше. Есть все условия для тренировок и развития», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

