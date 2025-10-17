Скидки
Фото: Хабиб Нурмагомедов встретился с Геннадием Головкиным
Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с именитым казахстанским боксёром Геннадием Головкиным. Фотографией на своей странице в социальных сетях поделился Максим Головкин – младший брат Геннадия. Снимок был сделан в Дубае (ОАЭ).

Фото: Из личного архива Максима Головкина

Хабиб является одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами называется величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта.

Головкин за время карьеры принял участие в 45 поединках. В них он добыл 42 победы и потерпел два поражения. Ещё один бой с его участием завершился вничью.

