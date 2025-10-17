Тюлюлин рассказал о подготовке к дебютному поединку на голых кулаках

Экс-боец UFC Денис Тюлюлин рассказал о подготовке к поединку на голых кулаках.

«Всё нормально. Настроение отличное. Всё проходит хорошо. Мне интересно попробовать. Я после операции на колене, в прошлом декабре делал операцию на крестообразную связку. Сразу в смешанные единоборства нельзя бросаться, пока начнём отсюда. Дальше в планах MMA в любом случае будут. Не будут, а уже есть. Уже есть определённый опыт, есть возраст. Просто так быть в форме уже тяжело, нужен какой-то старт. Нужно поддерживать форму, это один из таких стартов, заставляющих тренироваться, быть в форме. Если не будет вызовов, зачем тренироваться? Если не с кем соревноваться», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

31 октября спортсмен дебютирует в турнире на голых кулаках в Москве. Бой состоится в рамках соревнований IBA Bare Knuckle II и станет одним из главных событий шоу. Противостоять россиянину будет представитель Узбекистана, чемпион лиги «ММА-Серия» Бобур Курбонов.