Денис Тюлюлин рассказал, есть ли предвзятое отношение к россиянам в UFC

Экс-боец UFC Денис Тюлюлин высказался об отношении к россиянам в американском промоушене.

«Нет. Это какой-то бред. Даже сам Александр Волков скажет, что этого нет. Это мнение может быть рождено лишь в обществе, в котором ни в чём не разбираются. Никакого разделения по национальному, религиозному или любому другому признаку быть не может. Там максимально аполитично.

Не нравится им только тогда, когда задевают эти вещи. А по поводу ошибок… У Петра Яна тоже было разное судейство. Моё личное мнение, что это – некомпетентность судей», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.