«Какого чёрта?» Мендес высказался о физической форме Махачева перед UFC 322

Основатель зала AKA Хавьер Мендес восхитился физической формой своего подопечного Ислама Махачева перед дебютом россиянина в полусредней весовой категории UFC. 16 ноября Махачев сразится с чемпионом промоушена в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Бой состоится на турнире UFC 322.

«Когда я приехал в лагерь и впервые увидел Ислама больше месяца назад, то подумал: «Какого чёрта?» Он действительно хорош. Я был очень впечатлён. Наблюдал за его тренировками — и был поражён тем, как он прибавил. А когда он провёл первую спарринг-сессию, то я оказался просто ошеломлён. Он великолепно адаптировался к новому весу», — сказал Мендес на канале MMA Junkie в YouTube.

Почему Махачев пошёл за вторым поясом UFC: