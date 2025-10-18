Скидки
PFL Африка 3. Прямая трансляция
Главная Бокс/ММА Новости

Денис Тюлюлин назвал трёх лучших российских бойцов на данный момент

Денис Тюлюлин назвал трёх лучших российских бойцов на данный момент
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, бывший участник UFC Денис Тюлюлин рассказал, кого он считает лучшими российскими бойцами смешанных единоборств на данный момент.

«Павлович, Ян и Волков», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Пётр Ян занимает второе место в рейтинге UFC в легчайшем весе, Александр Волков располагается на втором месте в рейтинге тяжёлого дивизиона, Павлович занимает третье место в рейтинге тяжёлого веса.

Напомним, 31 октября спортсмен дебютирует в турнире на голых кулаках в Москве. Бой состоится в рамках соревнований IBA Bare Knuckle II и станет одним из главных событий шоу. Противостоять россиянину будет представитель Узбекистана, чемпион лиги «ММА-Серия» Бобур Курбонов.

