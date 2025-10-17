UFC анонсировал следующий бой Вальтера Уокера

Бразильский боец UFC Вальтер Уокер в следующем поединке сразится с представителем Великобритании Луи Сазерлендом. Об этом информирует пресс-служба промоушена. Бой состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

В общей сложности Уокер к настоящему моменту принял участие в 15 поединках в рамках смешанных единоборств, в которых одержал 14 побед (шесть – нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету Сазерленда 13 поединков в ММА, в которых он добыл 10 побед (восемь – нокаутом) и потерпел три поражения. Для британца этот бой станет дебютным в промоушене Даны Уайта.

