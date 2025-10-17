Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье раскритиковал систему подсчёта очков в UFC после боя Двалишвили и Сэндхагена

Кормье раскритиковал систему подсчёта очков в UFC после боя Двалишвили и Сэндхагена
Комментарии

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье подверг критике систему подсчёта очков в промоушене после поединка между Мерабом Двалишвили и Кори Сэндхагеном. Представитель Грузии победил единогласным решением судей, сохранив чемпионский пояс в легчайшем весе.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили (W) — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Кори Сэндхаген

«То, как оценивают тейкдауны, является проблемой. Тейкдаун должен считаться, когда переводят соперника на пол, а не когда его просто поднимают и ставят обратно. У Мераба не было 20 тейкдаунов — скорее пять или шесть. В остальных 14 случаях его просто возвращали на мат», — сказал Кормье в интервью для ESPN.

Материалы по теме
«Двалишвили непроходим». Почему никто не верит в победу Петра Яна?
«Двалишвили непроходим». Почему никто не верит в победу Петра Яна?

Реакция Мераба Двалишвили на анонс боя с Петром Яном:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android