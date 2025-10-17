Кормье раскритиковал систему подсчёта очков в UFC после боя Двалишвили и Сэндхагена

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье подверг критике систему подсчёта очков в промоушене после поединка между Мерабом Двалишвили и Кори Сэндхагеном. Представитель Грузии победил единогласным решением судей, сохранив чемпионский пояс в легчайшем весе.

«То, как оценивают тейкдауны, является проблемой. Тейкдаун должен считаться, когда переводят соперника на пол, а не когда его просто поднимают и ставят обратно. У Мераба не было 20 тейкдаунов — скорее пять или шесть. В остальных 14 случаях его просто возвращали на мат», — сказал Кормье в интервью для ESPN.

Реакция Мераба Двалишвили на анонс боя с Петром Яном: