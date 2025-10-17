Скидки
«Он сам говорил, что не бьёт дедушек». Усик — на предложение провести бой с Итаумой

Аудио-версия:
38-летний непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что не собирается проводить бой с британским боксёром Мозесом Итаумой.

«Нет, я не буду драться с Итаумой. Он молодой, постоянно подшучивает надо мной. И сам говорил, что не бьёт дедушек. Я буду драться до 41 года, а потом построю спортивную академию — буду тренироваться там и обучать других», — приводит слова Усика The Ring со ссылкой на Ready to Fight.

Итаума начал профессиональную карьеру в январе 2023 года. К настоящему моменту Мозес имеет в своём рекорде 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, поражений нет. Кроме того, в 2024 году Итаума был признан «Проспектом года» по версии The Ring. Мозес является трёхкратным чемпионом Европы среди молодёжи и юниоров.

