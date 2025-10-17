Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дрикус Дю Плесси уверен, что Хамзат Чимаев не сможет победить Алекса Перейру

Дрикус Дю Плесси уверен, что Хамзат Чимаев не сможет победить Алекса Перейру
Комментарии

31-летний бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси заявил, что чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев не имеет шансов на победу над чемпионом UFC в полутяжёлой весовой категории Алексом Перейрой, если бой между ними состоится.

«У Хамзата всегда были громкие вызовы, но, по моему мнению, он никак не сможет победить Перейру. Сейчас Алекс — один из величайших бойцов, которых я когда-либо видел. Даже в полутяжёлом весе он выглядел значительно крупнее Магомеда Анкалаева. Это просто безумие», — приводит слова Дю Плесси MMA Fighting со ссылкой на Fight Forecast.

Материалы по теме
Чемпион UFC Алекс Перейра раскрыл, в какой спорт перейдёт после ухода из ММА

Первый чемпион UFC из России

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android