Дрикус Дю Плесси уверен, что Хамзат Чимаев не сможет победить Алекса Перейру

31-летний бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси заявил, что чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев не имеет шансов на победу над чемпионом UFC в полутяжёлой весовой категории Алексом Перейрой, если бой между ними состоится.

«У Хамзата всегда были громкие вызовы, но, по моему мнению, он никак не сможет победить Перейру. Сейчас Алекс — один из величайших бойцов, которых я когда-либо видел. Даже в полутяжёлом весе он выглядел значительно крупнее Магомеда Анкалаева. Это просто безумие», — приводит слова Дю Плесси MMA Fighting со ссылкой на Fight Forecast.

