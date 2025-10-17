Топурия: если Махачев проиграет Маддалене, то может возвращаться в Дагестан пасти овечек

Действующий чемпион UFC в лёгком весе грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия в унизительной манере высказался о возможном поражении россиянина Ислама Махачева в бою с чемпионом промоушена в полусреднем весе Джеком Деллой Маддаленой, который пройдёт на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

Топурия заявил, что не собирается драться с Исламом в будущем, если дагестанец не победит Маддалену.

«Если Махачев проиграет Маддалене, то может возвращаться обратно в Дагестан на свою ферму и продолжать пасти своих овечек», — приводит слова Топурии Championship Rounds со ссылкой на эфир Betsson.Sport.

В середине мая 2025 года президент UFC Дана Уайт сообщил, что Махачев освободил пояс чемпиона UFC в лёгком весе и перешёл в полусредний дивизион. Бой Махачева и Маддалены назначен на 15 ноября.