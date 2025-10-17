Скидки
Ислам Махачев: мне нужны новые хейтеры — старые начинают меня любить

34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на комментарий новозеландца Дэна Хукера, который комплиментарно высказался в его адрес из-за решения россиянина провести поединок против Джека Делла Маддалены за титул в полусреднем весе.

«Нужны новые хейтеры — старые начинают меня любить», — написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Хукер в эфире телеканала Sky Sports New Zealand отметил, что уважает Махачева за решение подняться в полусредний вес и принять бой с Джеком Дэлла Маддаленой. Поединок между спортсменами запланирован на 16 ноября. Он пройдёт на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

