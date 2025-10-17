Аншул Джубли ответил на критику после вирусного видео о поединке с Хабибом

Боец смешанных единоборств из Индии Аншул Джубли прокомментировал обрушившуюся на себя волну критики, возникшую после появления ролика в сети, где он заявил, что смог бы заставить бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова сдаться. Спортсмен подчеркнул, что не придаёт значения чужим мнениям и выразил уважение бывшему чемпиону.

«Мне всё равно, что люди обо мне думают. Те, кто меня знает, понимают, насколько я уважаю Хабиба. Да, я проиграл два последних боя, но это не отменяет моих трудов и жертв», — приводит слова Джубли Championship Rounds со ссылкой на Red Corner MMA.

