Бекоев и Белгаруи успешно прошли взвешивание перед боем на турнире UFC в Ванкувере

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Азамат Бекоев и дебютант UFC, который представляет Тунис и Нидерланды, Юсри Белгаруи успешно прошли официальную процедуру взвешивания перед турниром UFC Fight Night 262 в Ванкувере. Бекоев показал на весах 83,91 кг, а Белгаруи — 84,14 кг, что соответствует требованиям полусреднего веса.

Бекоеву 29 лет. Он имеет в своём рекорде 20 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и три поражения. В сильнейшей организации в мире российский боец дебютировал на турнире UFC 311, который прошёл 18 января в Анахайме (США). К настоящему моменту он идёт на серии из двух побед в лиге.

Белгаруи, в свою очередь, 33 года. В смешанных единоборствах он дебютировал в 2021 году и с тех пор записал на свой счёт восемь побед (учитывается также победа на шоу DWCS. — Прим. «Чемпионата»), а также три поражения.