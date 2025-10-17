Скидки
Бокс/ММА Новости

Павлович пока не возобновил полноценные тренировки после операции

Российский боец UFC Сергей Павлович, занимающий третье место в тяжёлом дивизионе, ещё не вернулся к полноценным тренировкам после операции, проведённой в августе 2025 года.

«Пока не приступил к тренировкам. Надо будет съездить к доктору, он посмотрит, сделает снимок. После его заключения будем понимать. В спарринги пока не становлюсь. Только начал легко втягиваться, бесконтактная работа. Небольшие тренировки есть, начали вкатываться, но пока бесконтактно. Врач скажет всё, и тогда будет понятно, когда можно приступать к другой работе», — приводит слова Павловича Матч ТВ.

