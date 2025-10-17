Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илия Топурия посоветовал Мерабу Двалишвили перейти в другой вес и побороть Волкановски

Илия Топурия посоветовал Мерабу Двалишвили перейти в другой вес и побороть Волкановски
Комментарии

Действующий чемпион UFC в лёгком весе грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия заявил, что советовал своему соотечественнику Мерабу Двалишвили сменить весовую категорию на полулёгкую, чтобы попытаться завоевать второй титул. По мнению Топурии, у Двалишвили есть все шансы на успех в бою с чемпионом Александром Волкановски.

«Уже говорил Мерабу, что ему нужно подняться в весе, потому что он на 100% может выиграть второй пояс. Что касается боя с Волкановски, у меня нет сомнений в исходе – уверен, что победит Мераб», — приводит слова Топурии Championship Rounds.

Ранее Умар Нурмагомедов рассказал о своём отношении к первому поражению в карьере от Мераба Двалишвили.

Материалы по теме
Умар Нурмагомедов рассказал о своём отношении к первому поражению в карьере
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android