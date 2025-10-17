Илия Топурия посоветовал Мерабу Двалишвили перейти в другой вес и побороть Волкановски

Действующий чемпион UFC в лёгком весе грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия заявил, что советовал своему соотечественнику Мерабу Двалишвили сменить весовую категорию на полулёгкую, чтобы попытаться завоевать второй титул. По мнению Топурии, у Двалишвили есть все шансы на успех в бою с чемпионом Александром Волкановски.

«Уже говорил Мерабу, что ему нужно подняться в весе, потому что он на 100% может выиграть второй пояс. Что касается боя с Волкановски, у меня нет сомнений в исходе – уверен, что победит Мераб», — приводит слова Топурии Championship Rounds.

Ранее Умар Нурмагомедов рассказал о своём отношении к первому поражению в карьере от Мераба Двалишвили.