Топурия допустил участие в первом турнире UFC на Paramount в январе

Действующий чемпион UFC в лёгком весе грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия не исключил, что может возглавить первый турнир промоушена на телеканале Paramount, который планируется провести в январе.

«Я думаю, такой вариант вполне возможен», — приводит слова Топурии Championship Rounds со ссылкой на эфир Betsson.Sport.

Последний раз Топурия выходил в октагон 29 июня 2025 года. Он провёл бой за вакантный титул в лёгкой весовой категории с бывшим обладателем титула UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Топурия одержал победу нокаутом в первом раунде.

