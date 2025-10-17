Скидки
Ронда Роузи: все говорят, что на тренировках выгляжу хорошо. Конечно, ведь я величайшая

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи прокомментировала слухи о своем возможном возвращении в смешанные единоборства после публикации видео с тренировок. Спортсменка рассказала о причинах, по которым возобновила занятия, и поделилась обновлением о состоянии здоровья.

«Все говорят: «Ты выглядишь так хорошо!» Конечно, ведь я величайшая. Это нормально — я выгляжу отлично, когда тренируюсь. Но у меня нет никакого плана по возвращению. Хотя, если посмотреть на возвращение Майка Тайсона, становится понятно, что бойцы никогда не бывают «по-настоящему» завершены», — приводит слова Роузи Sportskeeda со ссылкой на Breakfast Club.

