Александр Усик объяснил, почему не собирается идти в политику

38-летний непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, что не планирует начинать карьеру в политике.

«Что я там буду делать? Зачем мне это? Как поможет моё влияние, если я стану политиком или мэром? Меня встретит какой-нибудь дед и скажет: «Сынок, я за тебя болел, а теперь вот тебе». И даст мне по шее. Зачем мне это? Если я этому не учился, у меня нет юридического образования. В политику часто идут те, кто хочет украсть. А я не хочу воровать. У меня есть всё, слава Богу. Я заработал сам и хочу сохранить и приумножить в другом деле», — приводит слова Усика Новости Live.