Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Усик объяснил, почему не собирается идти в политику

Александр Усик объяснил, почему не собирается идти в политику
Комментарии

38-летний непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, что не планирует начинать карьеру в политике.

«Что я там буду делать? Зачем мне это? Как поможет моё влияние, если я стану политиком или мэром? Меня встретит какой-нибудь дед и скажет: «Сынок, я за тебя болел, а теперь вот тебе». И даст мне по шее. Зачем мне это? Если я этому не учился, у меня нет юридического образования. В политику часто идут те, кто хочет украсть. А я не хочу воровать. У меня есть всё, слава Богу. Я заработал сам и хочу сохранить и приумножить в другом деле», — приводит слова Усика Новости Live.

Материалы по теме
«Он сам говорил, что не бьёт дедушек». Усик — на предложение провести бой с Итаумой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android