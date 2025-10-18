Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Азамат Бекоев заявил о намерении завершить бой с Юсри Белгаруи досрочно

Комментарии

Российский боец UFC Азамат Бекоев рассказал о настрое перед предстоящим поединком с Юсри Белгаруи. Встреча спортсменов пройдёт на турнире UFC в Ванкувере сегодня, 18 октября.

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Азамат Бекоев — Юсри Белгаруи
18 октября 2025, суббота. 23:25 МСК
Азамат Бекоев
Не началось
Юсри Белгаруи

«Он часто пропускает, руки держит низко. Посмотрим, но я настроен на досрочную победу — если не в первом раунде, то во втором или третьем. У него есть шанс только на лаки-панч, больше никаких шансов нет. Я обычно ниже своих соперников, уже привык. Чувствую себя главной звездой турнира. Спасибо фанатам», — приводит слова Бекоева Sport24.

Ранее Бекоев и Белгаруи успешно прошли процедуру взвешивания перед боем.

